Spektakulärer Zombie-Flashmob am Hauptbahnhof

Hamburg - Staunende Gesichter am Hamburger Hauptbahnhof! Plötzlich performten 150 Darsteller in der Wandelhalle die gruseligste Tanzaktion des Jahres.

150 Tänzer versammelten sich in der Wandelhalle und sorgten für staunende Gesichter. © Morris Mac Matzen / Stage Entertainment

An Halloween muss man sich über verkleidete Menschen eigentlich nicht wundern, der ein oder andere Reisende am Hauptbahnhof wird aber schon über die vielen Zombies gerätselt haben.

Die Auflösung kam um kurz nach 12 Uhr. Da ertönte in der Wandelhalle "Thriller" von Michael Jackson, die Darsteller strömten von allen Seiten herbei und zeigten eine spektakuläre Tanz-Performance, angeführt von Michael Jackson Tribute Artist Koffi Missah.

Der Flashmob wurde vom Michael-Jackson-Fanclub "MALIBU" initiiert und von der Musicalschule Ahrensburg unterstützt. 150 Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz folgten dem Aufruf.

Nach etwa sechs Minuten war der Spuk vorbei, vom erstaunten Publikum gab's tosenden Applaus.