Sprengstoff-Attrappe in S-Bahn gefunden: Bahnhof zeitweise gesperrt

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Am Freitagmorgen wurde im Bahnhof Ohlsdorf ein sprengstoffähnlicher Gegenstand gefunden. Der Bahnhof wurde zeitweise gesperrt, dann gab es Entwarnung.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Polizei im Großeinsatz: Am Bahnhof Ohlsdorf entdeckten Bahnreisende am Freitag einen verdächtigen Gegenstand, der ihrer Meinung nach wie Sprengstoff aussah. Der Bahnverkehr wurde eingestellt und der Bahnhof geräumt.

Der Bahnhof und der Vorplatz wurden geräumt.
Der Bahnhof und der Vorplatz wurden geräumt.  © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Beamten gegen 10.30 Uhr alarmiert.

Als eine S-Bahn auf Gleis 5 in den Bahnhof Ohlsdorf einfuhr, hatten Fahrgäste auf einer Sitzbank einen sprengstoffähnlichen Gegenstand entdeckt. Dies meldeten sie dem Zugführer, der daraufhin die Bundespolizei verständigte.

Die S-Bahn sowie der Bahnhof und der Bahnhofsvorplatz wurden geräumt.

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Ein angeforderter Bombenentschärfer nahm den Gegenstand, der wie drei aneinandergebundene Dynamit-Stangen ausgesehen haben soll, in Augenschein - und gab Entwarnung. Es handelte sich um eine Attrappe.

Gegen Mittag wurden die Maßnahmen vor Ort beendet, der Bahnhof wieder freigegeben. Die Bundespolizei ermittelt zum Eigentümer der Attrappe.

Erstmeldung: 13.04 Uhr, aktualisiert: 15.09 Uhr

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters

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