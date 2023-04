Streik am Hamburger Flughafen: Auch Landungen und Abflüge am Mittwochabend betroffen!

Hamburg - Schon wieder streikt das Sicherheitspersonal am Hamburger Flughafen! Die Gewerkschaft Verdi hat von Mittwochabend bis Freitagabend zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Fluggäste werden gebeten, sich über ihren Flugstatus auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls Kontakt zu ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter aufzunehmen. Stand jetzt werden 308 geplante Abflüge nicht stattfinden. Auch Landungen sind betroffen.

Rund 80.000 Reisende sollen allein in Hamburg in den nächsten Tagen vom Warnstreik betroffen sein. © Jonas Walzberg/dpa

Von Mittwoch, dem 19. April, um 22 Uhr, bis Freitag, dem 21. April, um 23 Uhr sind nach Angaben der Pressestelle des Hamburger Airports keine regulären Abflüge möglich.

Grund dafür sind die bestreikten Kontrollstellen. Ohne Personal kann keine Sicherheit der Passagiere gewährleistet werden.

152 Abflüge am Donnerstag und 156 Abflüge am Freitag müssen den Angaben zufolge gestrichen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt haben die Airlines bereits über 30 Ankünfte am Donnerstag und einzelne Landungen für Freitag gestrichen. Weitere Streichungen werden im Laufe des Tages erwartet.

Zusätzlich sind einzelne Flüge betroffen, die für den heutigen Mittwoch ab 22 Uhr geplant waren. Reisende sollen sich diesbezüglich bei ihren Airlines informieren.