Streik! Elbtunnel nur eingeschränkt befahrbar

Hamburg - Autofahrer aufgepasst: Der Hamburger Elbtunnel ist wegen eines Warnstreiks seit Montagabend nur eingeschränkt befahrbar.

Wegen eines Warnstreiks ist der Hamburger Elbtunnel bis Dienstagabend nur eingeschränkt befahrbar. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Je Richtung wurde einer von drei Fahrstreifen des Autobahntunnels geschlossen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Teilsperrung, die die A7 betrifft, begann am Montag um 18 Uhr und soll nach 24 Stunden enden.

Der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat bundesweit Mitarbeiter der Autobahn GmbH und der Landesstraßenbauverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen.

Hintergrund sind Tarifverhandlungen, die die Autobahn GmbH und den öffentlichen Dienst der Länder betreffen.

