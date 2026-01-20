Streik! Teilsperrung des Elbtunnels sorgt für massive Probleme

Hamburg - Autofahrer aufgepasst: Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Dienst sorgt seit dem Morgen für massive Verkehrsprobleme rund um den Hamburger Elbtunnel.

Wegen eines Warnstreiks ist der Hamburger Elbtunnel bis Dienstagabend nur eingeschränkt befahrbar. Es kommt zu massiven Verkehrsproblemen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wegen des Streiks ist der Tunnel auf der A7 nur eingeschränkt befahrbar, pro Richtung stehen lediglich zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale sind sowohl der Elbtunnel selbst als auch die Ausweichstrecken stark überlastet.

"Aktuell haben wir alles, was nach Hamburg rein will – Richtung Norden und sogar auch Richtung Süden – mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen", sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale der Deutschen Presse-Agentur.

Auf der A1 in Richtung Hamburg staute sich der Verkehr demnach auf rund zwölf Kilometern, ebenso vom Autobahndreieck Südwest auf der A7. Auch auf der B75 bis Wilhelmsburg ging es kaum voran. Ausweichrouten wie die Bremer Straße oder die B4 seien derzeit nur im Stop-and-go-Verkehr passierbar.

Richtung Süden stockte der Verkehr laut Verkehrsleitzentrale ebenfalls erheblich, unter anderem von der A23 ab Halstenbek-Krupunder bis durch den Elbtunnel.