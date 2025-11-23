Streit eskaliert: Polizei beschlagnahmt Auto trotz massivem Gegenwind

Hamburg - Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg -Wilhelmsburg sind am Sonntagvormittag mehrere Menschen aneinandergeraten.

Die Polizei hat in Hamburg-Wilhelmsburg ein Auto gesichert. © André Lenthe

Zeugen meldeten über den Notruf, ein Mann habe seine Ehefrau in einem Auto attackiert.

Daraufhin seien mehrere Streifenwagen zu dem möglichen Tatort gefahren, um den Sachverhalt zu überprüfen und das betreffende Fahrzeug sicherzustellen, teilte der Lagedienst mit.

Der Besitzer des Autos wollte den Wagen jedoch nicht herausgeben und versuchte, zu fliehen.