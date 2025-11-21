Britisches Kriegsschiff "HMS Duncan" in Hamburg zu Gast

Der britische Lenkwaffenzerstörer "HMS Duncan" besucht den Hamburger Hafen und kann am Wochenende besichtigt werden.

Von Martin Fischer

Hamburg - Der britische Lenkwaffenzerstörer "HMS Duncan" hat im Hafen von Hamburg festgemacht.

Das britische Kriegsschiff "HMS Duncan" kann am Wochenende im Hamburger Hafen besucht werden.  © Marcus Golejewski/dpa

Bis kommenden Dienstag soll das 152 Meter lange und über 21 Meter breite Kriegsschiff an der Überseebrücke liegen, wie das Landeskommando der Bundeswehr mitteilte.

Am Samstag können sich Interessierte an Bord über den sogenannten Typ 45-Zerstörer informieren.

Die Royal Navy verfügt über sechs Kriegsschiffe der sogenannten Daring-Klasse. Sie wurden den Angaben zufolge speziell für die Flug- und Raketenabwehr entwickelt.

Zerstörer dieser Klasse sind an ihrem markanten Deckaufbau, einem pyramidenförmigen, hoch entwickelten Radarsystem zu erkennen.

In Dienst gestellt wurde die "HMS Duncan" 2013. Heimathafen des Schiffs und seiner gut 280-köpfigen Besatzung ist der Marinestützpunkt im südenglischen Portsmouth.

Titelfoto: Marcus Golejewski/dpa

