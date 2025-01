Tausende Obdachlose in Hamburg: Sozialbehörde ist nicht überrascht!

Hamburg - Nach dem neuen Wohnungslosenbericht der Bundesregierung haben in Hamburg 3787 Menschen keine Unterkunft.

Zwei Drittel der Obdachlosen haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen in Deutschland. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Demnach leben in der Hansestadt mehr Menschen auf der Straße als in ganz Baden-Württemberg (3505), das etwa sechsmal so viele Einwohner hat.

Die Hamburger Sozialbehörde zeigt sich von der Zahl der Obdachlosen nicht überrascht. Man habe eine deutliche Zunahme seit der letzten Studie im Jahr 2018 erwartet, sagte Staatsrätin Petra Lotzkat.

Sie widersprach jedoch in einem wesentlichen Punkt: Laut dem Bericht der Bundesregierung sind 52,6 Prozent der Betroffenen Deutsche, 47,4 Prozent Ausländer.

Durch das Winternotprogramm, das in der kalten Jahreszeit rund 3000 Obdachlose mit Übernachtungsmöglichkeiten versorgt, sei bekannt, dass nur etwa 20 Prozent der Betroffenen Deutsche seien, 30 bis 35 Prozent EU-Bürger aus Polen, Bulgarien und Rumänien und die übrigen Menschen aus Nicht-EU-Staaten, darunter viele Afrikaner.

Zwei Drittel der Obdachlosen hätten keinen Anspruch auf Sozialleistungen in Deutschland, sagte Lotzkat. In vielen Fällen gehe es um gescheiterte Zuwanderung.

Zwar fassten die weitaus meisten EU-Bürger aus Osteuropa in Hamburg erfolgreich Fuß, doch andere scheiterten auf dem Arbeitsmarkt, bevor sie den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder andere Leistungen erworben hätten.