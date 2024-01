Teenager (14) verliert Hand durch Explosion von Feuerwerkskörper

Immer wieder kommt es zu schlimmen Unfällen im Umgang mit Feuerwerkskörpern an Silvester. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/dpa-tmn

Nach Angaben der Feuerwehr vom Donnerstag war der Feuerwerkskörper am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärten Gründen in der Hand des 14 Jahre alten Jungen detoniert, "der sich dadurch eine Amputationsverletzung zuzog". Der Vorfall hatte sich gegen 16 Uhr am Gropiusring in Steilshoop ereignet.



Der Teenager wurde laut Feuerwehr nach dem Unfall in eine Spezialklinik gebracht und dort weiter versorgt.