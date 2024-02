27.02.2024 15:19 Telefon-Drohung löst bewaffneten Polizeieinsatz an Schule aus

Am Dienstagvormittag kam es nach einem unbekannten Anruf in einer Berufsschule in Hamburg zu einem Polizeieinsatz.

Von Mila Martinez

Hamburg - Am Dienstagvormittag kam es in einer Berufsschule in Hamburg zu einem Polizeieinsatz. Grund war eine zunächst angenommene, telefonische Bedrohung. Wegen einer angenommenen Bedrohungslage war die Polizei am Dienstag an einer Hamburger Berufsschule im Einsatz. © Hamburg-News Wie Sören Zimbal von der Pressestelle der Hamburger Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Beamten kurz vor halb elf zu der Berufsschule am Angelmannplatz gerufen worden. Eine unbekannte Person hatte die Polizei informiert und mitgeteilt, dass eine Bedrohung an der Schule bestehe. Nach Angaben von Zimbal wurde dem Verdacht daraufhin umgehend polizeilich nachgegangen. Bilder zeigen, dass die Beamten schwer bewaffnet auf dem Schulgelände im Einsatz waren. "Es stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Ernstfall handelt, woraufhin die Einsatzmaßnahmen sukzessive beendet wurden", schloss der Sprecher.

