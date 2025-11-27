Grundschule geschlossen: Wasserrohrbruch unterspült Straße
Von Simone Daiker, Christiane Bosch, Bodo Marks
Hamburg - Aufgrund eines Wasserrohrbruchs sind in Hamburg-Farmsen-Berne eine Straße unterspült und eine Grundschule für einen Tag lahmgelegt worden.
Das Rohr war am Morgen gegen 5 Uhr geplatzt, hatte die Straße Bramfelder Weg überschwemmt und war dabei auch in die Nebenstraßen gelaufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Die Straßen seien bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt deshalb teils spiegelglatt gewesen.
Um die Rutschgefahr zu minimieren, war die Stadtreinigung zum Streuen der bewässerten Flächen gerufen worden. Am Vormittag war die Straße zunächst halbseitig für den Verkehr gesperrt.
Gleichzeitig haben Einsatzkräfte von Hamburg Wasser die betroffene Leitung von der Trinkwasserversorgung abgeklemmt, damit das Leck repariert werden kann, wie eine Sprecherin des Unternehmens sagte. Betroffen war eine Leitung mit einem Durchmesser von 150 Millimetern.
Die Gründe für den Wasserrohrbruch können den Angaben zufolge vielfältig sein. Gerade bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt komme das immer wieder vor, auch der Druck von innen und außen sowie das Alter und die Beschaffenheit der Rohre spielen eine Rolle.
Hamburg Wasser betreut ein Trinkwassernetz von fast 6000 Kilometern.
Grundschule Surenland blieb geschlossen
Wegen des abgestellten Trinkwassers wurde die Grundschule Surenland kurzfristig geschlossen, wie Schulleiterin Heike Soost-Blaszczyk der Deutschen Presse-Agentur sagte.
"Wir mussten jetzt den Unterricht ausfallen lassen, weil wir komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten sind. Das heißt, wir haben keine Toiletten, keine Möglichkeiten, Hände zu waschen."
Die Eltern seien über die Schul-App informiert worden und die Kinder dann entweder erst gar nicht gekommen oder wieder abgeholt worden. Eine Notbetreuung konnte nicht angeboten werden.
"Wir hatten das Glück, dass es so früh aufgefallen ist, eben schon kurz nach fünf, dass wir die Eltern gleich informieren konnten und es ist nur ein verschwindend geringer Teil der Schüler gekommen."
Die Schulleiterin hofft, dass die Reparatur noch am Donnerstag abgeschlossen wird und der Unterricht am Freitag weitergehen kann. Hamburg Wasser konnte dazu zunächst noch keine Angaben machen. Die Reparaturarbeiten laufen bereits seit dem frühen Morgen.
Einige Haushalte seien wie die Schule zunächst ohne fließendes Wasser, dafür würden Wasserwagen in der Straße bereitgestellt.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa