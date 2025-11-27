Grundschule geschlossen: Wasserrohrbruch unterspült Straße

Hamburg - Aufgrund eines Wasserrohrbruchs sind in Hamburg-Farmsen-Berne eine Straße unterspült und eine Grundschule für einen Tag lahmgelegt worden.

Mehrere Haushalte und eine Grundschule sind momentan ohne Wasserversorgung. © Bodo Marks/dpa

Das Rohr war am Morgen gegen 5 Uhr geplatzt, hatte die Straße Bramfelder Weg überschwemmt und war dabei auch in die Nebenstraßen gelaufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Die Straßen seien bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt deshalb teils spiegelglatt gewesen.

Um die Rutschgefahr zu minimieren, war die Stadtreinigung zum Streuen der bewässerten Flächen gerufen worden. Am Vormittag war die Straße zunächst halbseitig für den Verkehr gesperrt.

Gleichzeitig haben Einsatzkräfte von Hamburg Wasser die betroffene Leitung von der Trinkwasserversorgung abgeklemmt, damit das Leck repariert werden kann, wie eine Sprecherin des Unternehmens sagte. Betroffen war eine Leitung mit einem Durchmesser von 150 Millimetern.

Die Gründe für den Wasserrohrbruch können den Angaben zufolge vielfältig sein. Gerade bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt komme das immer wieder vor, auch der Druck von innen und außen sowie das Alter und die Beschaffenheit der Rohre spielen eine Rolle.

Hamburg Wasser betreut ein Trinkwassernetz von fast 6000 Kilometern.