Tochter von Schauspielerin baut Periodenbox und geht viral: Offizielle Übergabe an Schulleiter

Hamburg - Sie will jungen Mädchen Periodenprodukte kostenlos zur Verfügung stellen - und das mit elf Jahren. Molly - Tochter von Schauspielerin Esther Roling (47) und Schülerin an der Stadtteilschule Stellingen - hat gemeinsam mit ihrem Vater eine Periodenbox gebaut und in der Schultoilette aufgestellt, in der Hoffnung, dass Periodenprodukte - genau wie Toilettenpapier und Seife - zukünftig kostenfrei bereitgestellt werden. Am Dienstag hat die Schülerin ihr "Projekt" offiziell an den Schulleiter übergeben.

Schülerin Molly (11) baute gemeinsam mit ihrem Vater eine Periodenbox. Mit sechs weiteren Mitschülerinnen kaufte sie Periodenprodukte und stellte sie kostenlos in der Schultoilette zur Verfügung. © Screenshot Instagram/estherroling

Um die Box erstmalig mit Tampons und Binden zu füllen, hatte sich Molly mit ihren Klassenkameradinnen zusammengetan.

Eine Gruppe von sieben Mädchen hatte von ihrem eigenen Taschengeld Produkte gekauft, um sie mit anderen zu teilen.

Da die Box offenbar gut angenommen wurde und nur wenige Tage nach dem Aufstellen leer gewesen sei, suchten die Verantwortlichen mit dem Post einen Sponsor, der die Box neu befüllt - mit Erfolg.

Der Instagram-Beitrag der Mutter ging viral und sorgte dafür, dass sich inzwischen Marken wie "The Female Company", "LYFE.ads" und "Vyld" bereit erklärten, die selbst gebaute Box wieder mit Produkten zu füllen.

Am Dienstag hat Molly die große Box mit Sachspenden nun an Schulleiter Ole Natusch übergeben. Er unterstütze das Vorhaben voll und ganz, postet Roling in ihrer Story.

Außerdem habe der leitende Pädagoge angekündigt, dass sich "periodenpolitisch" bald etwas bewegen werde.