Unglück im S-Bahnhof: Frau unter Zug eingeklemmt

Der Unfall hatte sich am frühen Sonntagmorgen am S-Bahnhof Wedel ereignet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden, aber schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.



Ob die Frau am frühen Sonntagmorgen ins Gleis des Endbahnhofs gefallen oder geklettert ist, ist bisher noch unklar. Die Polizei geht derzeit aber von einem Unglücksfall aus.

Erst am Samstagvormittag stürzte laut Angaben der Bundespolizei ein 51 Jahre alter Mann am Hamburger S-Bahnhof Reeperbahn in den Gleisbereich – ein Zugführer habe mit einer Schnellbremsung Schlimmeres verhindern können. Der Mann wies demnach keine äußeren Verletzungen auf.

Nach eigenen Angaben sei Alkoholkonsum der Grund für seinen Sturz gewesen. Auch Videoaufnahmen zeigten laut Bundespolizei, dass der 51-Jährige torkelnd ins Gleis stürzte.