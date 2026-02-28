Warnung an die Bevölkerung! Was ist in Hamburg los?

Hamburg - Aufregung in Hamburg : Am frühen Samstagmorgen gaben die Innenbehörde und die Polizei eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Was ist da los?

Im Rahmen einer ungekündigten Übung der Hilfsorganisationen im Bevölkerungsschutz sind derzeit zahlreiche Kräfte in Hamburg im Einsatz. © NEWS5/René Schröder

Wie der Mitteilung, die um 7.15 Uhr unter anderem über die Warn-App NINA herausgegeben wurde, zu entnehmen ist, findet im Stadtgebiet derzeit eine ungekündigte Übung der Hilfsorganisationen im Bevölkerungsschutz statt.

"Hierdurch kann es bis zum Mittag vereinzelt zu erhöhten Verkehrsaufkommen mit Einsatzfahrzeugen kommen, insbesondere im Bereich der Autobahnen sowie auf größeren Straßen", hieß es weiter.

Die Einsatzfahrten seien Teil der Bevölkerungsschutzübung und es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, versicherten die Organisatoren.