Warnung vor Überflutungen: Starkregengefahrenkarte für ganz Hamburg verfügbar

Blick auf die teilweise überflutete Fischmarkthalle. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Dies teilte am Mittwoch die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) mit.

Interessierte können sich mithilfe der Karte umfassend über potenzielle Starkregengefahren durch Überflutungen informieren und sich dort, wo erforderlich, entsprechend vorbereiten, heißt es.

"Starkregenereignisse, die in der Vergangenheit wiederholt Schäden verursacht haben, werden aufgrund der Klimakrise in Zukunft voraussichtlich häufiger und heftiger auftreten. Zeitpunkt und Ort solcher Ereignisse bleiben dabei oft unvorhersehbar. Eine gute Starkregenvorsorge ist daher so wichtig wie nie zuvor."

Die aktuelle Karte sei derzeit das beste Informations- und Planungswerkzeug zur Identifizierung von möglichen Überflutungsschwerpunkten.

"Wir müssen jetzt handeln, damit wir für die Zukunft gut vorbereitet sind auf längere Trockenperioden und heftigere Starkregenereignisse", so Jens Kerstan (58, Grünen), Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft.

"Die jetzt vervollständigte Starkregengefahrenkarte für das gesamte Stadtgebiet ermöglicht es jedem einzelnen Bürger und jeder Bürgerin, Gefahrenpotenziale durch Starkregen z. B. vor der eigenen Haustür zu erkennen und eigenverantwortlich geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen."