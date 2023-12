14.12.2023 10:22 Wasserkocher auf Herd löst Feuerwehreinsatz aus: Eine Person im Krankenhaus

Ein Wasserkocher auf einem Elektroherd hat in der Nacht zu Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg ausgelöst.

Hamburg - Ein stark qualmender Wasserkocher auf einem Elektroherd hat in der Nacht zu Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld ausgelöst. Die Feuerwehr am Einsatzort. Ein Brand konnte glücklicherweise verhindert werden. © Lenthe-Medien/Schmid Nach Mitternacht seien plötzlich mehrere Notrufe zeitgleich bei der Leitstelle eingegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag in Hamburg. Grund dafür sei die starke Rauchentwicklung gewesen. Die Bewohner seien deshalb sehr aufgeregt gewesen. Die Einsatzkräfte gaben schließlich Entwarnung. Ein Brand konnte verhindert werden. Die 53 Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Lüften des Hauses wieder in das Gebäude zurück. Eine Person kam ins Krankenhaus, den Grund dafür konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid