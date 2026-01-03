Wasserrohrbruch legt Hauptverkehrsader lahm: Gehweg eingebrochen

Hamburg - Auch das noch! Erst sorgt der Schnee für ein Verkehrschaos in Hamburg , jetzt ist auch noch ein Wasserrohr an der Kollaustraße gebrochen.

Das Wasser unterspülte die Straße und ließ Teile des Gehwegs einsacken. © NEWS5 / Fabian Höfig

Um 7.43 Uhr sei die Meldung bei der Polizei eingegangen, dass an der Kollaustraße in Höhe der Papenreye Wasser auf die Straße strömt, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Teilweise sackte auch der Gehweg ab, die Straße sei unterspült worden.

In Rücksprache mit Hamburg Wasser sei die komplette Straße gesperrt worden. Es bestehe die Befürchtung, dass auch die Straße wegbreche, wenn ein Auto darüberfahre, so eine Sprecherin von Hamburg Wasser.

Derzeit mache man sich ein Bild von der Lage. Zum aktuellen Zeitpunkt könne man noch keine Aussage zum Ausmaß des Schadens und Dauer der Sperrung und Reparaturarbeiten treffen.