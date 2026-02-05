Wasserschaden an der Uni Hamburg: Im Notbetrieb Prüfungen schreiben?

Hamburg - Ausgerechnet in der Prüfungsphase: Am Mittwochnachmittag wurde ein Wasserschaden im Philturm der Universität Hamburg festgestellt.

Der Philturm der Universität Hamburg befindet sich aktuell im Notbetrieb. (Archivfoto) © Michel Dingler, UHH/Dingler, UHH/Lizenz

Wegen des Wasserschadens sei die Sprinkleranlage im Philturm "nicht vollumfänglich im Betrieb", teilte die Universität Hamburg mit.

Dadurch wären ein Teil der Stockwerke ohne automatische Löschtechnik. Die Uni versicherte, dass der Betreiber mit Hochdruck an der Reparatur arbeite, um den uneingeschränkten Betrieb so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Konkret bedeutet das für Studierende, in der Prüfungsphase umzudenken. Die Universitätsleitung hat entschieden, ab Donnerstag, 5. Februar, einen provisorischen Notbetrieb im Philturm einzurichten.

Damit sollen die geplanten Klausuren und Prüfungen in den Hörsälen des Philturms doch noch stattfinden können.