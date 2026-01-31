Neu in Hamburg: Von der Axt zum Messer, Freizeit-Bar erweitert Angebot

Hamburg - Rund zwei Jahre nach ihrer Eröffnung bietet die Axtwurfbar "WoodCutter" im Othmarschen Park nun auch Messerwerfen an und ist damit die erste Location in der Hansestadt, die auf den Trendsport setzt. "Es ergänzt unser Angebot perfekt, und unsere Gäste können so wieder etwas Neues lernen", freut sich Martin Dencker, Hamburger Geschäftsführer der Freizeitbar-Kette. TAG24 war vor Ort und hat einmal selbst sein Glück versucht.

Teamleiter Patrik Gast (37) erklärt: Beim Axt- und Messerwerfen wird nach einem Punktesystem gespielt, ähnlich wie beim Dart. Ziel ist es, mit möglichst wenigen Würfen genau 24 Punkte zu erreichen. © Tag24/Madita Eggers

Wie schon beim Axtwerfen beginnt der actionreiche Nachmittag mit einer Sicherheitseinweisung. Während des Werfens gibt es bei "WoodCutter" fast eine 1-zu-1-Betreuung von den sogenannten "Knife Master" beziehungsweise "Axe Master".

"Wir achten darauf, dass ihr trefft, euch sicher fühlt und maximal Spaß habt", so Teamleiter Patrik Gast (37) zu Beginn. Zum maximalen Spaß gehört natürlich auch, die Wurfbahn wieder unbeschadet zu verlassen.

Dafür gibt es Regeln: So dürfen nur maximal vier Personen pro Bahn spielen und immer nur eine Person werfen.

Das Messer oder die Axt wird dabei erst wieder aufgenommen, wenn diese fest im Holz stecken oder auf dem Boden zum Stillstand gekommen sind. Die verwendeten Sportmesser sind dabei eigentlich stumpf, nur die Spitze ist schärfer, damit das Messer auch wirklich im Holz stecken bleibt.

Übergeben werden diese dennoch nur mit dem Griff voran, und es gilt: "Keine Messer nach draußen, keine Gläser nach drinnen." Immerhin ist das "WoodCutter" immer noch eine Bar, in der auch gerne ein, zwei Bier verköstigt werden dürfen, so Patrik Gast. Aber: "Unsere Gäste müssen nüchtern kommen", so der Teamleiter. Wer sich unsicher oder riskant verhält, bekomme eine Verwarnung, bei einem weiteren Verstoß werden Messer oder Axt entzogen.

Passiert sei in den drei Jahren seit der Eröffnung aber noch nichts, betont Gast.