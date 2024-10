31.10.2024 18:45 Wieder Halloween-Randale in Hamburg? So ist die Lage

Die Polizei in Hamburg ist in der Halloween-Nacht in erhöhter Alarmbereitschaft. Bisher kam es nicht zu größeren Ausschreitungen oder Zwischenfällen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Kommt es wieder zu Randale und Ausschreitungen? Die Polizei in Hamburg ist in der Halloween-Nacht in erhöhter Alarmbereitschaft. Wie hier in Harburg ist die Polizei im gesamten Hamburger Stadtgebiet im Einsatz, um Ausschreitungen in der Halloween-Nacht zu verhindern. © Lenthe-Medien/Reimer Wie zuvor angekündigt, sind die Einsatzkräfte schon am Donnerstagabend an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet präsent, um die Halloween-Feierlichkeiten vor Ort zu begleiten. Vor allem in der Harburger Innenstadt sind zahlreiche Beamte im Einsatz, wie Fotos von vor Ort zeigen. Gerade der Harburger Ring steht dabei besonders im Fokus. Im vergangenen Jahr war es dort zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Aus einer Menschenmenge mit mehr als 300 Personen waren Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden. Die Polizei wiederum hatte Wasserwerfer eingesetzt. Hamburg Lokal Personalnot: Erste Kitas im Norden schließen Gruppen Am Harburger Ring wurde deshalb im Vorwege eine zeitlich begrenzte Videoüberwachung eingerichtet. Zudem will die Polizei potenzielle Störergruppen ansprechen und kontrollieren, um größere Menschenansammlungen zu verhindern. Wie Polizeisprecher Thilo Marxsen gegen 18.40 Uhr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, zeigen die Maßnahmen Erfolg. Sowohl in Harburg als auch im gesamten Stadtgebiet kam es bisher zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Zwar gab es vereinzelte Böllerwürfe, insgesamt ist die Lage aber sehr ruhig, so Marxsen.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer