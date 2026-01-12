Zu viel Schnee auf den Schienen? Güterzug entgleist
Hamburg - Am frühen Montagmorgen ist auf der Peute am Müggenburger Hauptdeich ein Waggon eines Güterzugs entgleist.
Die vom Unternehmen "Aurubis" betriebene Hafenbahn mit insgesamt 18 Waggons kam gegen 2.12 Uhr von den Schienen ab.
Als Ursache gelten nach ersten Erkenntnissen die großen Schneemengen auf der Gleisanlage.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, war der betroffene Kesselwaggon zum Zeitpunkt des Unfalls leer.
Allerdings nicht gereinigt. Zuvor war dieser mit Schwefelsäure beladen, wovon Reste sich noch im Waggon befanden.
Nachdem ein Austritt des Gefahrstoffes ausgeschlossen werden konnte, gab die Feuerwehr den Einsatz an den zuständigen Notfallmanager des Hafens ab. Verletzt wurde niemand.
Die Straße am Müggenburger Hauptdeich war infolge des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt und ist inzwischen wieder einspurig freigegeben.
Titelfoto: Lenthe-Medien