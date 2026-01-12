Zu viel Schnee auf den Schienen? Güterzug entgleist

Hamburg - Am frühen Montagmorgen ist auf der Peute am Müggenburger Hauptdeich ein Waggon eines Güterzugs entgleist.

Am Montag entgleiste auf der Peute ein Waggon einer Hafenbahn, vermutlich aufgrund der starken Schneemassen auf den Gleisen. © Lenthe-Medien

Die vom Unternehmen "Aurubis" betriebene Hafenbahn mit insgesamt 18 Waggons kam gegen 2.12 Uhr von den Schienen ab.

Als Ursache gelten nach ersten Erkenntnissen die großen Schneemengen auf der Gleisanlage.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, war der betroffene Kesselwaggon zum Zeitpunkt des Unfalls leer.

Allerdings nicht gereinigt. Zuvor war dieser mit Schwefelsäure beladen, wovon Reste sich noch im Waggon befanden.

Nachdem ein Austritt des Gefahrstoffes ausgeschlossen werden konnte, gab die Feuerwehr den Einsatz an den zuständigen Notfallmanager des Hafens ab. Verletzt wurde niemand.