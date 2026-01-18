Zum zweiten Mal: Grab von Helmut Schmidt mit Hakenkreuzen beschmiert

Hamburg - Das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt (†96) und seiner Frau Loki (†91) ist in Hamburg erneut mit Hakenkreuzen beschmiert worden.

Das Grab von Helmut Schmidt (†96) und seiner Frau Loki (†91) wurde erneut mit Hakenkreuzen beschmiert. © Lenthe-Medien/Röhe

Entdeckt habe die Beschmierungen ein Fotograf am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr. Dieser rief daraufhin die Polizei.

Polizisten hätten die orangefarbenen Schmierereien auf der Grabplatte auf dem Friedhof Ohlsdorf unterdessen abgedeckt, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Die Beamten gehen von einer politisch motivierten Tat aus. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen nun übernommen. Die Hintergründe sowie die Identität der Täter seien noch unklar.