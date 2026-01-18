Zum zweiten Mal: Grab von Helmut Schmidt mit Hakenkreuzen beschmiert
Von Sophia-Caroline Kosel, Janosch Dreher
Hamburg - Das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt (†96) und seiner Frau Loki (†91) ist in Hamburg erneut mit Hakenkreuzen beschmiert worden.
Entdeckt habe die Beschmierungen ein Fotograf am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr. Dieser rief daraufhin die Polizei.
Polizisten hätten die orangefarbenen Schmierereien auf der Grabplatte auf dem Friedhof Ohlsdorf unterdessen abgedeckt, sagte ein Polizeisprecher am Abend.
Die Beamten gehen von einer politisch motivierten Tat aus. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen nun übernommen. Die Hintergründe sowie die Identität der Täter seien noch unklar.
Bereits im Dezember 2023 hatte es eine ähnliche Tat gegeben. "Es war die gleiche Grabplatte, die gleichen Hakenkreuze in der gleichen Farbe", sagte der Sprecher. Der Staatsschutz ermittelt.
Helmut Schmidt (SPD) war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler. Er starb im November 2015, seine Ehefrau bereits 2010.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Röhe