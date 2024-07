Mehr Platz für Fußgänger und weniger Verkehr: Jungfernstieg wird zur Einbahnstraße

Hamburg - Mehr Grün, mehr Platz und weniger Verkehr: Bis zum Sommer 2025 will die Stadt Hamburg den Straßenabschnitt zwischen Esplanade und Jungfernstieg in drei Bauphasen umbauen und neu gestalten. Der Startschuss für die neue Flaniermeile an der Binnenalster fiel Anfang der Woche beim symbolischen Spatenstich vorm Hotel "Vier Jahreszeiten".