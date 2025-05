Neuer Gedenkstein für Opfer von Frauenmörder Fritz Honka

Der Gedenkstein erinnert an die Opfer von Fritz Honka, der die vier Frauen in den 70er-Jahren in seiner Wohnung in Hamburg-Ottensen tötete. © David Hammersen/dpa

Er hatte die Prostituierten zwischen Ende 1970 und Anfang 1975 in seiner Wohnung in Hamburg-Ottensen getötet.

Nach einem Brand in dem Haus wurden die Überreste der Frauen entdeckt. Wegen Mordes in einem Fall und Totschlags in drei Fällen wurde Honka 1976 zu 15 Jahren Haft verurteilt und in eine Psychiatrie eingewiesen. 1993 war er wieder freigekommen.



Der Verein "Garten der Frauen" stellte den Gedenkstein am Sonntag auf, wie die Vereinsvorsitzende Rita Bake sagte.

"Fast 50 Jahre nach dem Femizid an den vier Frauen ist es mehr als an der Zeit, ihren Lebensgeschichten nachzuspüren und sie in den Mittelpunkt zu rücken", erklärte der Verein.

Auf einem Stein auf dem Ohlsdorfer Friedhof sind die Namen "Gertraud Bräuer", "Anna Beuschel", "Frieda Roblick" und "Ruth Schult" gemeinsam mit Bildern der Frauen abgebildet.