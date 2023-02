20.02.2023 17:35 Opfer einer Beziehungstat: Frau schwebt nach Misshandlung ihres Partners in Lebensgefahr

Furchtbares ereignete sich am Montagmorgen im Phoenix-Viertel in Hamburg-Harburg. Ein Mann verletzte eine Frau so schwer, dass diese in Lebensgefahr schwebt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Furchtbares ereignete sich am Montagmorgen im Phoenix-Viertel in Hamburg-Harburg. Ein Mann verletzte seine Lebensgefährtin so schwer, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Die schwer verletzte Frau (51) wird von Einsatzkräften in ein Krankenwagen geladen. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, ging um 9.54 Uhr ein Notruf aus der Gerade Straße 27 ein. Nachbarn hatten aufgrund von lauten Schreien und dann plötzlicher Stille Alarm geschlagen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst eine schwer verletzte Frau vor. Augenzeugen berichten von Blutergüssen und Verletzungen im Gesicht. Die 51-jährige Lettin wurde noch vor Ort im Rettungswagen behandelt, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben der Polizei schwebt sie aktuell noch in Lebensgefahr. Der 51-jährige Täter wurde festgenommen und soll im Laufe des morgigen Dienstags wegen gefährlicher Körperverletzung dem Haftrichter vorgeführt werden. Hamburg Hamburg räumt auf! Bis zu 60.000 Menschen bei Putzaktion erwartet Augenzeugen berichteten davon, dass der Mann schon öfter zugeschlagen habe. Es wäre nicht der erste Polizei-Einsatz in der Straße gewesen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung von 14.42 Uhr. Aktualisiert um 17.26 Uhr.

