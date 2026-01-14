Pflegestellen am Limit: Zahl der Tauben-Notfälle weiter gestiegen, "Belastung kaum noch leistbar"

Hamburg - Die Zahl der Tauben-Notfälle ist 2025 in Hamburg auf fast 2500 Fälle gestiegen. Das geht aus der aktuellen Notfallstatistik des Vereins "Gandolfs Taubenfreunde Hamburg" hervor, die nun zum fünften Mal in Folge veröffentlicht wurde und unter anderem die Verantwortlichen der Stadt endlich zum Handeln bewegen soll.

Die Zahl der Tauben-Notfälle ist im Vergleich zu 2024 im vergangenen Jahr noch einmal gestiegen. Neben der Belastung der Ehrenamtlichen steigen auch die Kosten für Pflege, Futter, Unterbringung und tierärztliche Versorgung erheblich. © Gandolfs Taubenfreunde Hamburg

Die Statistik dokumentiert nicht nur einen kontinuierlichen Anstieg der gemeldeten Notfälle, sondern auch die wachsende Belastung der ehrenamtlichen Helfenden.

"Unsere Pflegestellen sind seit Monaten dauerhaft überlastet", betont Eileen Jörs, Vorsitzende des Vereins. "Ohne strukturelle Lösungen ist diese Belastung kaum noch leistbar."



Besonders problematisch sei die Situation bei Zier- und Brieftauben. "Fakt ist, dass die Stadt Hamburg hier ihrer Verpflichtung aus dem Fundtierrecht [...] derzeit nicht nachkommt", so Jörs.

Diese Tiere gelten rechtlich als Haustiere, für deren Versorgung das Fundtierrecht greift. Das zuständige Tierheim in der Süderstraße hatte zuletzt jedoch einen Aufnahmestopp für Hausgeflügel verhängt.

In der Praxis würden die Tiere daher oft bei der Stadttaubenhilfe landen und dringend benötigte Pflegeplätze belegen.

Dennis Sulzmann, Pressesprecher der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, dazu gegenüber TAG24: "Nach hiesigem Kenntnisstand sind die auf dem Stadtgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg frei anzutreffenden Tauben keine gehaltenen Tiere. Da die Stadttauben weder dem Naturschutz- noch dem Fundrecht unterliegen, besteht keine direkte staatliche Zuständigkeit."