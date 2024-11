Fast mehr Hotelbetten als Einwohner: Linke sagen Tourismus den Kampf an

Der wachsende Tourismus in Hamburg nimmt teils absurde Züge an. Das legt ein Antrag der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft nahe.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Der wachsende Tourismus in Hamburg nimmt teils absurde Züge an. Das legt ein Antrag der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft nahe.

Speicherstadt und HafenCity locken etliche Touristen an. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa Demnach konzentrieren sich 55 bis 60 Prozent der Hotelkapazitäten auf einen Bettengürtel um den Hafen über St. Georg, St. Pauli, Neustadt, Hammerbrook, Altstadt und HafenCity. In den genannten sechs Stadtteilen kommen auf etwa 65.000 Einwohner rund 40.000 Hotelbetten. Diese Konzentration auf nur knapp 1,7 Prozent der Gesamtfläche Hamburgs gehe nicht spurlos an der Lebensqualität und der Infrastruktur vorbei. Es drohe Overtourism – also zu viel Tourismus, der das Alltagsleben der Bürger beeinträchtigt. Die Linke kritisiert, dass es keine stadt- oder gewerbeplanerische Begleitung gebe. Dem Privatsektor bleibe die Entwicklung überlassen. Hamburg Politik Nach Ampel-Bruch: Bahnsanierung Berlin-Hamburg vor dem Aus? Eine steuernde Funktion der Politik für nachhaltigen Tourismus, der für die Stadtbevölkerung verträglich ist, sei nicht absehbar. Zudem fehlen Beteiligungsmöglichkeiten der Einwohner.

Bekommt Hamburg eine Hotel-Obergrenze?