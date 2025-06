Flucht aus Israel: Bürgerschaftspräsidentin Veit zurück in Hamburg

Hamburg - Der Militärschlag Israels gegen den Iran hielt Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (52, SPD) in Tel Aviv fest. Am Dienstag hat sie es zurück nach Hamburg geschafft.

Nach der Flucht auf dem Landweg nach Jordanien ist Carola Veit (52, SPD) am Dienstag sicher in Hamburg gelandet. © Marcus Brandt/dpa

Die Maschine mit der 52-Jährigen sei am Nachmittag am Flughafen in Fuhlsbüttel gelandet, sagte eine Sprecherin der Bürgerschaft.

Veit war am Montag von Tel Aviv aus über den Landweg zunächst in die jordanische Hauptstadt Amman gefahren.

Die Bürgerschaftspräsidentin wollte ursprünglich bereits am vergangenen Freitag wieder zurück in Hamburg sein. In der Nacht zuvor hatten die israelischen Streitkräfte jedoch damit begonnen, Ziele im Iran - vor allem solche im Zusammenhang mit dem Atomprogramm - anzugreifen.

Seither hält der gegenseitige Beschuss an und der israelische Luftraum ist für den Flugverkehr gesperrt.