Trotz Mietpreisbremse: "Der Hamburger Wohnungsmarkt ist so ehrenlos"

Zwar erließ der Hamburger Senat am 1. Juli 2015 erstmals eine sogenannte Mietpreisbremse, die zum Schutz von Mietern die Miethöhe bei Neuabschluss von Mietverträgen grundsätzlich auf die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent begrenzt.

"Der Hamburger Wohnungsmarkt ist so ehrenlos" oder "Vermieter:innen können sich ein bisschen zu viel rausnehmen, wenn ich mir das so angucke", sind dabei nur Beispielkommentare ihrerseits, um die Dreistigkeit mancher Immobilienbesitzer zu betonen.

Dabei zeigt sie Inserate der gängigen Plattformen wie ImmobilienScout24, Kleinanzeigen und WG-Gesucht in ihren Videos und nimmt die Fakten, die den meist utopischen Mietpreis rechtfertigen sollen, auseinander. Darunter Ein- bis Mehrzimmerwohnungen, sowie Zimmerangebote in Wohngemeinschaften.

Seit Anfang Mai dieses Jahres hat es sich die Hamburgerin zur Aufgabe gemacht, auf ihrem Instagram -Account Wohnungsanzeigen in und um die Hansestadt unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen: Was bekommt man eigentlich? Und zu welchem Preis?

Umgerechnet kostet das hier präsentierte WG-Zimmer in Hamburg 40 Euro pro Quadratmeter. © Screenshot Instagram/larafurora

Im Januar 2025 wurde die Mietpreisbremse nach einem von den Sozialdemokraten eingereichten Antrag bis 2029 verlängert. Das teilte die SPD-Fraktion Ende Mai mit.

Dennoch gebe es weiter Bedarf zur Verbesserung der Mietsituation, bestätigte Dirk Kienscherf (60) Vorsitzender der SPD-Fraktion Hamburg.

Der Politiker drängt auf Lösungen, die den preislichen Spielraum in Zukunft weiter eindämmen sollen.

"[...] Schlupflöcher in der Mietpreisbremse, wie beim möblierten Wohnen oder Kurzzeitvermietungen, müssen im Sinne der Mieter:innen geschlossen, Indexmieten reformiert und Eigenbedarfskündigungen strenger reguliert werden. Dem Mietwucher muss ein Riegel vorgeschoben [...] werden."

Schulschenk will nicht nur auf Instagram mehr Präsenz auf das Grundsatzproblem "überteuerte Mietpreise" legen. In ihrem Buch "No sweet Home", das im September 2025 erscheinen wird, will sie detailliert aufzeigen, dass "die Wohnkrise kein Zufall ist, sondern das Ergebnis gezielter Marktmanipulation durch Besitzende, politischer Untätigkeit und eines Systems, das Profit über Menschen stellt."