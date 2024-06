Grüne stürzen auch bei Bezirkswahl in Hamburg ab! CDU legt deutlich zu

Hamburg - Nach den herben Verlusten bei der Europawahl haben die Grünen auch bei der Bezirkswahl am Sonntag in Hamburg deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Laut dem am Montagabend vom Landeswahlleiter verkündeten vorläufigen Ergebnis wurden sie von der SPD über alle Bezirke auf Platz zwei verdrängt.

Hatten die Grünen vor fünf Jahren noch in vier der sieben Bezirke die meisten Stimmen erhalten, konnten sie diesmal den Angaben zufolge nur noch in Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Nord punkten. Den Bezirk Mitte verloren sie an die SPD, die einerseits den Bezirk Harburg halten konnte, andererseits aber die Bezirke Wandsbek und Bergedorf verlor - nämlich an die CDU, die nach einer Nullnummer 2019 diesmal beide Bezirke für sich entscheiden konnte.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD), hier bei der Abgabe seiner Stimmzettel, war mit dem Ergebnis seiner Partie zufrieden. © Georg Wendt/dpa

Ihr bestes Ergebnis erzielte die SPD mit 28,5 Prozent in Hamburg-Mitte, die Grünen mit 29,6 Prozent in Eimsbüttel und die CDU mit 28,6 Prozent in Bergedorf. Die AfD punktete mit jeweils 14,4 Prozent am meisten in Bergedorf und Harburg. Die Linken hatten mit 12,8 Prozent ihre treueste Wählerschaft in Altona - genauso wie die FDP, die dort 7,6 Prozent erreichte.

Gegen den allgemeinen politischen Stimmungstrend habe sich seine SPD bei dieser Wahl behauptet und sei wieder stärkste politische Kraft auf bezirklicher Ebene, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (58). Damit könnten in allen sieben Bezirksversammlungen nun stabile Koalitionen unter den demokratischen Parteien vereinbart werden, "um die Politik in den Stadtteilen und Quartieren im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu gestalten".

Trotz der herben Verluste richteten auch die Grünen den Blick aufs Positive: "Wir haben es geschafft, in Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Nord erneut stärkste Kraft zu werden. Das ist - in schwierigen Zeiten - zunächst einmal Grund zur Freude", kommentierten die Landesvorsitzenden Maryam Blumenthal (39) und Leon Alam (28) den Wahlausgang. "Ein gutes Ergebnis, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen bundesweiten Stimmungslage."

Nach zuletzt schlechten Wahlergebnissen in Hamburg sieht sich die CDU dagegen wieder im Aufwind. "Die CDU in Hamburg ist wieder da und wird in Wandsbek und Bergedorf gleich in zwei Bezirken stärkste Kraft", sagte Landes- und Fraktionschef Dennis Thering (40). "Unser intensiver Wahlkampf hat sich gelohnt und eines ist jetzt auch ganz klar: Wir werden die Bürgerschaftswahl im kommenden März zu einem spannenden Dreikampf machen."