Neues Hamburger Abschiebezentrum vor Eröffnung

Hamburgs will in Kürze ein neues Abschiebezentrum in Betrieb nehmen. So funktioniert es.

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Um die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern in andere EU-Länder zu erleichtern, will Hamburg in Kürze ein sogenanntes Dublin-Zentrum in Betrieb nehmen.

Das Abschiebezentrum befindet sich nahe der Aufnahmeeinrichtung in Hamburg-Rahlstedt. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verschicke aktuell die ersten Bescheide an betroffene Flüchtlinge, wonach eine Ausreise in den für sie zuständigen EU-Mitgliedsstaat rechtlich und tatsächlich möglich ist, erklärte der Sprecher der Hamburger Innenbehörde, Daniel Schaefer. Sie erhalten dann so gut wie keine Leistungen mehr und müssen in das neue Zentrum in Hamburg-Rahlstedt ziehen. Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land um Schutz nachgesucht haben, können nach der Dublin-III-Verordnung in diesen für sie zuständigen Staat zurückgebracht werden. Allerdings geht das nur in den ersten sechs Monaten nach ihrer Einreise. Nach einem Bericht des Hamburger Abendblatts hat die Innenbehörde in der Nähe der bestehenden Erstaufnahmeeinrichtung im Stadtteil Rahlstedt eine leerstehende Halle als "Dublin-Zentrum" hergerichtet. Hamburg Politik Vorwürfe gegen Merz in der Bürgerschaft: Führe CDU "in die Arme der Rechtsextremen" Dort sollen bis zu 300 Menschen für wenige Wochen untergebracht werden können.

So viele Abschiebungen scheitern in Hamburg