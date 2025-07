Hamburgs Bürgermeister Tschentscher packt aus und appelliert an Community

Alles in Kürze

Peter Tschentscher (59, SPD) stellt sich auf Instagram privaten Fragen aus der Community. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Jetzt hat er sich auf Instagram den Fragen seiner Community gestellt und dabei überraschend offen über seinen Alltag, seine Vorlieben und seine politischen Ansichten gesprochen.

Feste Arbeitszeiten kenne Tschentscher nicht. "Ich bin von morgens bis abends im Einsatz und auch an Wochenenden. In dringenden Fällen bin ich rund um die Uhr erreichbar", erklärte er zu Beginn der Fragerunde in einem Video auf Instagram. Wenn er allerdings einmal freie Stunden oder Tage habe, genieße er diese umso mehr.

Auch als es um die Frage nach Kulinarik ging, plauderte der Bürgermeister aus dem Nähkästchen. Sein Lieblingsgericht: Currywurst mit Pommes! "Das ist nicht gesund, deshalb kommt das nicht so oft vor. Aber wenn, dann schmeckt es mir immer noch am besten", beichtet der 59-Jährige.

Ansonsten setzte er bewusst auf eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse, Salat und wenig Fleisch. "Das schmeckt dann auch ziemlich lecker, wenn man es richtig anrichtet", verriet Tschentscher. Politisch bezog der SPD-Politiker ebenfalls klare Stellung, als er gefragt wurde, wie man den Rechtsruck stoppen könne.