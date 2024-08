Proteste gegen NDR-Sommerinterview mit AfD-Nockemann: "Komplett falsches Zeichen"

Hamburg - Der Landesvorsitzende der AfD Hamburg, Dirk Nockemann (66), wurde vom NDR im Rahmen der Sommerinterviews zum Gespräch eingeladen. Der Sender steht deshalb nun heftig in der Kritik. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts (HBgR) fordert, ihn wieder auszuladen.

Die Einladung von AfD-Politiker Dirk Nockemann (66) zu den NDR-Sommerinterviews steht massiv in der Kritik vom Hamburger Bündnis gegen Rechts. © Markus Scholz/dpa

In dem veröffentlichten offenen Brief an den NDR lautet die eindeutige Forderung des Hamburger Bündnisses gegen Rechts: "Laden sie Herrn Nockemann wieder aus."



Denn gerade im Hinblick auf die Entwicklung der AfD hin zu einer faschistischen Partei, sei das das komplett falsche Zeichen.

Es sei durchaus möglich, über die AfD zu berichten, findet das Bündnis. Aber einer Partei, die offen sagt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen zu wollen, sollte man keinen Raum geben, populistische Propaganda zu verbreiten, lautet die Erklärung des HBgR.

Daneben werden Mitglieder und Anhänger der Partei nicht müde, Journalisten als "Lücken-" oder "Lügenmedien" zu bezeichnen oder diese auf offener Straße sogar zu bedrohen oder gewalttätig anzugreifen.