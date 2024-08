Trotz Schließung der Blauen Moschee: Gebete vor Gotteshaus laut CDU unhaltbarer Zustand

Für CDU-Fraktionschef Dennis Thering (40) ist Islamismus auf Hamburgs Straßen inakzeptabel. © Christian Charisius/dpa

Der Kampf gegen den politischen Islam sei noch lang. "Neben einer weiteren Verstärkung des Verfassungsschutzes geht es vor allem auch darum, mit Aufklärung und Bildung weiteren Radikalisierungen entgegenzutreten", sagte Thering. "Wir dürfen den Islamismus auf unseren Straßen nicht akzeptieren."



Einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge hatte sich Anwohner der Moschee in der begehrten Alster-Lage an der schönen Aussicht auf der Uhlenhorst über Lärmbelästigungen und Straßensperrungen im Zuge der öffentlichen Gebete beschwert.

In der vergangenen Woche hatte das IZH beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klage gegen das Verbot eingereicht. Oberstes Ziel sei es, die Blaue Moschee wieder für die Gläubigen zu öffnen, hieß es. Mit der Schließung der Imam-Ali-Moschee – so der offizielle Name des unter Denkmalschutz stehenden Gotteshauses – würden die sich dort versammelnden Gläubige an der im Grundgesetz verankerten freien und ungestörten Religionsausübung gehindert.

Zuletzt hatten am vergangenen Freitag etwa 100 Gläubige auf der Straße vor der abgesperrten Moschee gebetet. "Wir werden uns versammeln. Wenn man es uns hier verbietet, werden wir es woanders machen - nicht um zu provozieren, sondern weil wir wissen, dass es unser Recht ist, unsere Gebete auszuführen", hatte ein Prediger gesagt.