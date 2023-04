31-Jähriger in Dönerladen auf der Reeperbahn angeschossen: Täter auf der Flucht

Hamburg - In der Nacht zu Dienstag wurde in einem Dönerimbiss an der Reeperbahn ein 31-jähriger Mann durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt.

Mitglieder der Spurensicherung sichern am Tatort an der Hamburger Reeperbahn Spuren des Vorfalls. © Christoph Seemann / Hamburg News

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten am frühen Dienstagmorgen mehrere noch unbekannte Männer den Schnellimbiss - ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber TAG24 am Morgen vier Männer - in dem sich das spätere Opfer bereits aufgehalten habe, teilte die Polizei am Mittag mit.

Aus noch ungeklärter Ursache sei es dann zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen, infolgedessen einer der Angreifer auf den 31-Jährigen geschossen habe.

Anschließend liefen die Unbekannten zu einem augenscheinlich wartenden dunklen Auto und flüchteten in unbekannte Richtung, heißt es weiter.