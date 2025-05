Das gab es noch nie auf der Reeperbahn: Ritze feiert besondere Premiere

Hamburg - Dienstag, 23.10 Uhr auf der Reeperbahn . Eine lange Schlange hat sich vor dem Tunnel zur Kult-Kneipe "Zur Ritze" gebildet. Angekündigt ist ein Experiment, dass es so – laut den Veranstaltern – noch nicht auf dem Hamburger Kiez gegeben haben soll. Der 3D-Werber "met[ads]" hat den Eingang sowie den Boxkeller der Ritze in ein immersives Erlebnis verwandelt, welches vielleicht bald Teil der Feier-Kultur werden könnte.

TAG24 testete das neue immersive Erlebnis vor Ort. © TAG24/Alice Nägle

Statt durch die sonst eher dunkle Unterführung zum Eingang der Ritze lief man in der Nacht auf Mittwoch durch einen sieben Meter langen LED-Tunnel, der unter anderem ein saftig grünes Blatt mit 3D-Animationen zum Leben erweckte.

Und auch den berüchtigten Boxkeller der Ritze ließen zwei 3 mal 2 Meter große Screens in einem ganz neuen – im wahrsten Sinne des Wortes – Licht erscheinen. Inklusive beleuchtetem DJ-Pult mitten im Ring, welches später am Abend noch von Star-DJ David Puentez (39) eingeweiht wurde.

Hinter den Installationen stecken zwei LKWs nur mit Technik, sechs Wochen Vorbereitungszeit – und eine Idee, die bei der 50-Jahre-Ritze-Feier im Oktober 2024 entstand.

"Mein guter Freund Alfred ist ein Partner von Lukas und der ist dort auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal einen neuen Weg zu gehen und was ganz Neues auszuprobieren", so Ritze-Chef Carsten Marek (65) im TAG24-Gespräch.

Lukas Flöer ist der CEO von met[ads] und für ihn ist mit dem Event am Dienstagabend ein Traum in Erfüllung gegangen, auch wenn er am Anfang der Zusammenarbeit nicht wusste, wie weit er gehen kann. "Ehrlich gesagt war das ein Moment, in dem ich dachte: 'Entweder fliege ich jetzt raus – oder wir machen das.'"

Bekanntermaßen hat ihn Carsten Marek nach dem ersten Treffen nicht hochkant herausgeschmissen, sondern war offen für all seine Vorschläge. "Er meinte zu mir: 'Ich bin dabei, aber du musst durchziehen.'" Gesagt, getan. Bis zur letzten Sekunde haben Lukas und sein Team an den Details geschraubt: "Das waren die intensivsten sechs Wochen meines Lebens", so der Unternehmer.