Alkoholisierte Radlerin wird gegen Frontscheibe geschleudert und schwer verletzt

Eine Radrennfahrerin ist am Freitagabend am Hamburger Berg von einem Auto angefahren wurden. Zuvor hatte die Dame ordentlich was getrunken.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das hat gekracht! Kurz vor Mitternacht in der Nähe der Hamburger Reeperbahn eine Radrennfahrerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Auto hatte eine Radfahrerin erfasst, die unvermittelt auf die Straße gefahren war. © HamburgNews Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, geschah der Unfall gegen 23.44 Uhr an der Ecke Hamburger Berg und Simon-von-Utrecht-Straße. Laut Zeugen soll die Frau einfach auf die Straße gefahren sein, vermutlich hatte sie den herannahenden Hyundai übersehen. Die Radfahrerin wurde durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor musste sie allerdings noch bei der Polizei pusten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Frontscheibe wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

