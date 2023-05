Bordell zu verkaufen: "Einmalige" Immobilie in Hamburgs Rotlichtviertel im Angebot

Hamburg – Gleich zwei etwas "spezielle" Geschäftsgebäude werden auf der berühmt-berüchtigten Herbertstraße im wahrscheinlich bekanntesten Rotlichtmilieu Deutschlands auf St. Pauli verkauft. Dort wo sich Frauen halbnackt im Schaufenster räkeln, ihre erotischen Dienste anbieten und nur Männern Zugang gewährt wird, können Immobilieninteressenten in eine "einmalige Gelegenheit" investieren.

"Diese zwei Renditeobjekte bieten Ihnen eine attraktive Investitionsmöglichkeit inmitten des berühmt-berüchtigten Stadtteils von St. Pauli, dem Hamburger Kiez!", heißt es in der Anzeige.

Jeder Hamburger weiß, worum es geht, wenn jemand von der Herbertstraße spricht. Ein kleiner Kopfstein gepflasterter Weg, in dem es hinter den Eingangstoren, die weiblichen Gästen den Zugang verbieten, vor allem nach Anbruch der Dunkelheit heiß hergeht.

Insgesamt 644 Quadratmeter mit 34 Zimmern auf zwei Rotlicht-Häuser verteilt, kann der neue Besitzer sein Eigen nennen. © Screenshot/Immobilienscout24/PR/Hansestadt Immobilien

Ein Gebäude des Doppel-Verkaufs befindet sich an der Gerhardstraße, Ecke Herbertstraße – unmittelbar am Eingang der Erotik-Allee. Das andere direkt in der Rotlichtmeile.

Die Anzeige macht klar: Beide Häuser bieten viel Potenzial zur Nutzung und sollen auch ordentlich Einnahmen durch Miete versprechen.

Das dreigeschossige Objekt in der Gerhardstraße biete elf Zimmer und eine großzügige Gastronomiefläche mit Kriechkeller. Hier bestünde außerdem die Möglichkeit, das Gebäude um eine vierte Etage aufzustocken.

Während in der Gerhardstraße diese "hoch frequentierte und lukrative Gastronomiefläche" inklusive ist, bietet das Haus in der Herbertstraße, das in der sogenannten "Frauenverbotszone" liegt und mit 23 Zimmern auf vier Etagen und circa 395 Quadratmetern ausgestattet ist, viel Platz für das eine: Prostitution.