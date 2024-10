Initiative für Bauprojekt auf der Reeperbahn schmeißt hin: "Wir sind raus"

Hamburg - Eines der meistbeachteten Beteiligungsmodelle für Großprojekte in Hamburg ist am Ende: Die Planbude, im Auftrag des Bezirks Mitte gegründet, um die Anliegen der Anwohner der geplanten Esso-Häuser an der Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli zu vertreten, hört nach zehn Jahren auf.