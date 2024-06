Mann auf Reeperbahn niedergeschossen: Mutter meldet sich mit überraschendem Statement

Hamburg - Nahe der Hamburger Reeperbahn wurde am Sonntagnachmittag ein 39-jähriger bewaffneter Mann von der Polizei niedergeschossen. Jetzt meldete sich die Mutter des Angreifers zu Wort.

Kriminaltechniker waren nach dem Vorfall nahe der Reeperbahn im Einsatz. © Bodo Marks/dpa

Gegen 12.30 Uhr hatte der Mann in der Silbersackstraße mehrere Passanten und Einsatzkräfte mit einem Schieferhammer und einem Molotow-Cocktail bedroht. Nach einem Schuss aus einer Dienstwaffe wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Am Montag durchsuchten Beamte seine Wohnung nach Hinweisen zu der Tat.

Derweil äußerte sich die Mutter des Tatverdächtigen öffentlich zu den Hintergründen des Vorfalls. Der Bild-Zeitung erzählte die 69-Jährige, dass die Familie sich bereits mehrfach darum bemüht habe, den Mann auch längerfristiger in einer psychiatrischen Einrichtung unterbringen zu lassen, weil sie ihn bereits seit längerer Zeit für gefährlich hielten.

Seit vielen Jahren sei ihr Sohn bereits suchtkrank und leide zudem unter psychischen Problemen. "Dass auf meinen Sohn geschossen werden musste, ist bedauerlich, aber ich denke, es war genau das Richtige in der Situation", betonte die 69-Jährige in dem Interview.

Doch eine Sache könne sie nicht verstehen ...