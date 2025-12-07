Polizeieinsatz auf der Reeperbahn: Mann mit Waffe gesichtet

Hamburg - Einsatz auf der Reeperbahn ! In der Nacht zu Sonntag hat ein 30-Jähriger an der S-Bahnstation von Hamburgs sündigster Meile einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Bundespolizei entdeckte bei dem Mann eine Softairwaffe. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wie ein Sprecher am Morgen erklärte, hatte eine Person den Mann beobachtet, wie er eine Schusswaffe sichtbar bei sich getragen und durchgeladen haben soll.

Sofort machten sich zahlreiche Streifen der Bundespolizei auf den Weg zur Reeperbahn, wo sie den Tatverdächtigen noch auf dem Bahnsteig antreffen konnten.

Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten eine Softairwaffe und stellten diese sicher.

Der Mann erklärte, dass die Pistole seinem Sohn gehöre und er sie gar nicht offen bei sich trug.