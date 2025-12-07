Polizeieinsatz auf der Reeperbahn: Mann mit Waffe gesichtet

An der Hamburger S-Bahnstation Reeperbahn war in der Nacht ein Mann mit einer Waffe gesichtet worden. Die Bundespolizei rückte mit zahlreichen Kräften aus.

Von Robert Stoll

Hamburg - Einsatz auf der Reeperbahn! In der Nacht zu Sonntag hat ein 30-Jähriger an der S-Bahnstation von Hamburgs sündigster Meile einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Bundespolizei entdeckte bei dem Mann eine Softairwaffe.
Wie ein Sprecher am Morgen erklärte, hatte eine Person den Mann beobachtet, wie er eine Schusswaffe sichtbar bei sich getragen und durchgeladen haben soll.

Sofort machten sich zahlreiche Streifen der Bundespolizei auf den Weg zur Reeperbahn, wo sie den Tatverdächtigen noch auf dem Bahnsteig antreffen konnten.

Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten eine Softairwaffe und stellten diese sicher.

Der Mann erklärte, dass die Pistole seinem Sohn gehöre und er sie gar nicht offen bei sich trug.

Die Bundespolizei rückte mit zahlreichen Kräften zur Reeperbahn aus.
Die Bundespolizei erteilte ihm einen Platzverweis und leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.

