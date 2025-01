Molotow bestohlen? Kiez-Club vermisst wichtiges Inventar

Hamburg - Mit einer dringenden Bitte wendet sich der Hamburger Kiez-Club Molotow an die Öffentlichkeit.

Nicht nur an der Fassade ist der Clubname angebracht gewesen. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

"Missing, Molotow-Schild bitte zurückbringen!", heißt es in dem auf Instagram und Facebook geteilten Beitrag.

Jemand habe das Schild von der Bühne in der Silvesternacht "mitgenommen". Von Diebstahl sprechen die Verantwortlichen nicht.

"Wir sind nicht böse, aber wir brauchen es natürlich zurück." Denn an dem Schild, das zwischen Strahlern und Decke hing, "hängen sehr viele Erinnerungen von sehr vielen Menschen".

Daher soll es auch am neuen Standort wieder aufgehängt werden. Das Molotow zieht derzeit vom Nobistor in die Reeperbahn 136 um. An der alten Adresse soll ein Hotel gebaut werden.

Mit einem freundlichen Appell versuchen es die Club-Betreiber: "Also bitte melde Dich, damit wir abmachen können, wann Du es bei uns abgeben kannst oder wir holen es sonst auch gerne bei Dir ab. Wenn Du Dich selber nicht traust, bitte einfach einen Freund oder Freundin es für Dich zurückzubringen. Und bitte nicht einfach vor die Tür stellen."