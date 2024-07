34-jährige Club-Geschichte gerettet: Das Molotow findet eine neue Heimat!

Das Molotow zieht Ende des Jahres aus seiner jetzigen Location am Nobistor aus und findet seine neue Heimat in der Reeperbahn 136. © Alice Nägle/TAG24

"Wir haben großartige Neuigkeiten", teilte das Molotow am Freitag mit.

Passend zum 34. Geburtstag des Clubs darf ein weiteres Bestehen dieses Wochenende gebührend gefeiert werden.

Gegen Ende des Jahres verlässt das Molotow seinen jetzigen Standort am Nobistor und zieht Anfang nächsten Jahres in die Reeperbahn 136 um, wo einst die Beatles und die Liverbirds im damals berühmten Top Ten Club spielten.



Der Kultclub spricht in diesem Zuge ein riesiges Dankeschön an alle aus, die ihn in all den Jahren voller Auf und Abs unterstützt haben. Viele hatten Anfang des Jahres für den Verbleib des bekannten Clubs sogar demonstriert. "Molotow must stay" hieß es, als die Event-Location für den Neubau eines Hotels weichen sollte.

"Ich bin erleichtert, dass wir damit auch dem Molotow eine langfristige Perspektive geben können. Andi Schmidt bietet mit seinem Team großen und kleinen Bands gleichermaßen eine Bühne im Herzen St. Paulis. Das Molotow ist eine feste Säule der Musikstadt Hamburg", zeigt sich auch Carsten Brosda (49, SPD), Senator für Kultur und Medien, glücklich über den Umzug des Kultclubs.