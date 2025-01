Nach fiesem Silvester-Diebstahl: Kiez-Club Molotow kann aufatmen

Hamburg - Der Hamburger Kultclub Molotow hat sein in der Silvesternacht abhandengekommenes Bühnenschild wieder.

In der Silvesternacht hatte der Club seinen Abschied von der alten Location gefeiert. Anschließend fehlte ein Bühnenschild. © Jonas Walzberg/dpa

"Es ist wieder da", schreiben die Betreiber auf Instagram und bedanken sich für das Zurückbringen.



Die Betreiber hatten in den sozialen Medien dazu aufgerufen, das Schild wieder zurückzubringen: "Wir sind nicht böse, aber wir brauchen es natürlich zurück. An diesem Schild hängen sehr viele Erinnerungen von sehr vielen Menschen, deswegen muss es unbedingt mit an den neuen Standort ziehen."

Der Club zieht Anfang des Jahres an einen neuen Standort. Nach monatelanger Suche hatte der Geschäftsführer im Sommer mitgeteilt, dass der Club auf der Reeperbahn bleibe und in die Nummer 136 ziehe, wo schon die Beatles gespielt hätten.

