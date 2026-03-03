"Zur Ritze" wird zu klein: Kiez-Show wechselt auf die große Bühne

Hamburg - Die Personality-Show " Kiezlife Live " wechselt ab 26. März 2026 vom Boxkeller der Kultkneipe "Zur Ritze" ins Docks am Spielbudenplatz. Passend zum Jubiläumsjahr " 400 Jahre Reeperbahn " und nach elf ausverkauften Abenden seit November 2024 markiere der Umzug den nächsten Entwicklungsschritt des Formats, so Gründerin Jasmin Taiebi am Montag.

V.l.n.r.: Moderatorin und Produzentin von "Kiezlife Live" Jasmin Taiebi zusammen mit den "Friends of Propaganda": Lars Gottschalk, Eric Burton und Franz Schepers, die Mitproduzenten von "Kiezlife Live". © Franz Schepers

"Kiezlife Live" ist eine rund 90-minütige Show, die Kiez-Originalen und ihren (Lebens-)Geschichten eine Bühne gibt.

"Ich hatte schon das Glück, viele der Zeitzeugen zu interviewen und ich kann sagen, das ist ein wahrer Schatz, auf dem die da sitzen. Diese Menschen haben in ihrer Kiez-Vita für uns 'Otto Normalverbraucher' teilweise Unvorstellbares erlebt", so Jasmin Taiebi gegenüber TAG24.

Die Produzentin und langjährige Bewohnerin auf St. Pauli gründete das Format 2024, welches vor zwei Jahren Premiere in der Hamburger Ritze auf der Reeperbahn feierte.

Ihre Idee: Die Geschichten, die sonst an Tresen oder Hinterzimmern erzählt werden, gehören ins Rampenlicht.

"Ich meine, wir interessieren uns für True Crime, Biografien großer Gangster etc. und das haben wir hier alles vor der Haustür sitzen. Du musst nicht Netflix gucken, du musst nur nach St. Pauli kommen!"