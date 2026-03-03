"Zur Ritze" wird zu klein: Kiez-Show wechselt auf die große Bühne
Hamburg - Die Personality-Show "Kiezlife Live" wechselt ab 26. März 2026 vom Boxkeller der Kultkneipe "Zur Ritze" ins Docks am Spielbudenplatz. Passend zum Jubiläumsjahr "400 Jahre Reeperbahn" und nach elf ausverkauften Abenden seit November 2024 markiere der Umzug den nächsten Entwicklungsschritt des Formats, so Gründerin Jasmin Taiebi am Montag.
"Kiezlife Live" ist eine rund 90-minütige Show, die Kiez-Originalen und ihren (Lebens-)Geschichten eine Bühne gibt.
"Ich hatte schon das Glück, viele der Zeitzeugen zu interviewen und ich kann sagen, das ist ein wahrer Schatz, auf dem die da sitzen. Diese Menschen haben in ihrer Kiez-Vita für uns 'Otto Normalverbraucher' teilweise Unvorstellbares erlebt", so Jasmin Taiebi gegenüber TAG24.
Die Produzentin und langjährige Bewohnerin auf St. Pauli gründete das Format 2024, welches vor zwei Jahren Premiere in der Hamburger Ritze auf der Reeperbahn feierte.
Ihre Idee: Die Geschichten, die sonst an Tresen oder Hinterzimmern erzählt werden, gehören ins Rampenlicht.
"Ich meine, wir interessieren uns für True Crime, Biografien großer Gangster etc. und das haben wir hier alles vor der Haustür sitzen. Du musst nicht Netflix gucken, du musst nur nach St. Pauli kommen!"
"Kiezlife Live": Umzug ist mehr als ein Ortswechsel
Dass die Show nun vom Boxkeller der Ritze ins Docks zieht, sei dabei mehr als ein Ortswechsel, so Taiebi. Die Ritze, seit über 50 Jahren nahezu unverändert, gilt dabei als Zeitkapsel des alten Kiez.
Das Docks dagegen stehe für die größere, internationale Bühne der Reeperbahn. Der Umzug spiegle damit die Entwicklung des Viertels selbst wider: vom Randgebiet der Reepschläger im 17. Jahrhundert zur weltweit bekannten Amüsiermeile.
Der Spirit des Kultclubs mit Boxkeller soll jedoch mitwandern. Für "Kiezlife Live" soll sogar der legendäre Boxring nachgebaut werden.
Kiezurgestein Carsten Marek (65), seit 1978 auf St. Pauli und seit 2015 Betreiber der Ritze, versteht das Format als zeitgemäße Möglichkeit, das Flair des Stadtteils zu bewahren: indem seine Geschichten live weitererzählt werden.
Zusammen mit Jasmin Taiebi und der Veranstaltungsagentur "a.s.s.concerts" entwickelt er die Show kontinuierlich weiter. Tickets gibt es unter kiezlife-live.de.
Titelfoto: Franz Schepers