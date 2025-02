Türsteher vom Elbschlosskeller stirbt Tage nach brutalem Angriff

Hamburg - In Hamburgs wohl berüchtigster Kneipe hat sich am Wochenende ein Drama abgespielt. Das Team des Elbschlosskellers im Stadtteil St. Pauli trauert um Türsteher Lars.

Der Elbschlosskeller am Hamburger Berg ist ganztägig geöffnet und berüchtigt und beliebt für sein Publikum. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wirt Daniel Schmidt (40) berichtete auf TikTok und Instagram, was sich Schreckliches ereignet hat. Am Samstag starb Lars, der als Türsteher zur Elbschlosskeller-Familie am Hamburger Berg gehörte.

Warum? Dazu holte Schmidt etwas aus. Vor etwa anderthalb Wochen kam Lars ins Krankenhaus. Der Grund war ein heftiger Angriff auf den 1,95 Meter großen und 150 Kilo schweren Türsteher.

"Weil er drei junge Leute, die es nicht verstanden haben, aus dem Elbschlosskeller schicken wollte", so der Wirt. Der Vorfall sei tagsüber gewesen, bei den Rausgeworfenen habe es sich um "Partynachtüberbleibsel" gehandelt.

Kaum waren sie vor die Tür gesetzt, drehte sich Lars um – ein Fehler. Von hinten hätten sie ihn angegriffen. Dabei sollen sie ihm einen Metallmülleimer über den Kopf gezogen haben.

"Der hatte einen gespaltenen Kopf, sogar was abgesplittert. Gehirnblutung. Intensivstation."