Reisende brauchen Geduld: Kaputte Oberleitung sorgt weiter für Ausfälle und Verspätungen

Hamburg - Zugreisende brauchen eine Menge Geduld: Der Bahnverkehr rund um Hamburg ist seit einem Oberleitungsschaden am vergangenen Mittwoch weiter gestört – das hat nun bundesweite Auswirkungen.

Die Oberleitungsstörung in Hamburg hat bundesweite Auswirkungen. © Marcus Brandt/dpa

Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Strecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Altona wieder vollständig freizugeben, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.

Am Freitagvormittag war noch unklar, wann das genau möglich sein wird. Seit Mittwochabend ist ein eingleisiger Verkehr auf der Strecke möglich.

Nach Angaben der Bahn im Internet kommt es im Fernverkehr zu Zugausfällen auf den Verbindungen zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen sowie Berlin und Frankfurt.

Die Züge aus Dänemark sollen über eine Umleitung den Hamburger Hauptbahnhof erreichen. Im Nahverkehr beginnen und enden die Züge zwischen Flensburg/Kiel und dem Hamburger Hauptbahnhof in Altona.

Reisende werden gebeten, zwischen Hauptbahnhof und Altona die S-Bahn zu nutzen.