Schüsse in Burgerladen! Mann schwerverletzt, Polizei fahndet nach Täter

Hamburg - Schüsse in der Hansestadt ! In der Gärtnerstraße sind in dem Burgerladen "Burger Legends" am Montagabend plötzlich Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei schwerverletzt.

In Hamburg sind am Montagabend Schüsse in einem Burgerladen gefallen. © NEWS5 / René Schröder

Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Laut BILD sollen sich die Kugeln offenbar gezielt gegen einen Mitarbeiter des Restaurants gerichtet haben.

Gleich mehrere Schüsse sollen den Mann im Bein getroffen haben. Rettungskräfte versorgten ihn anschließend in einer nahegelegene Klinik.

Daraufhin spielte sich draußen ein Großeinsatz ab: Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten, verschwanden in der Nacht. Aktuell führt die Polizei eine Fahndung durch, so der Sprecher weiter.