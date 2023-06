FC Teutonia 05 holt erneut den Hamburger Pokal - und darf wieder im DFB-Pokal ran!

Hamburg - Titelverteidigung! Der FC Teutonia 05 hat wie im vergangenen Jahr den Hamburger Lotto-Pokal gewonnen. Der Regionalligist schlug den Oberliga-Meister TSV-Sasel am Samstag im Finale mit 1:0.

Mitten in die Drangphase des Regionalligisten hinein vergab Sasels Deran Toksöz die große Chance auf den Ausgleich, der auch bis zum Schluss nicht mehr fallen sollte - Teutonia durfte die Titelverteidigung feiern!

Zuvor hatte sich der Favorit allerdings äußerst schwergetan: Der TSV hatte in der ersten halben Stunde sogar ein optisches Übergewicht, mehr als ein paar Halbchancen kamen dabei aber nicht herum.

Fabian Graudenz sorgte vor 3961 Zuschauern im Stadion Hoheluft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den goldenen Treffer, der letztlich den Unterschied ausmachte.

Damit ist auch klar, dass die Hamburger in der kommenden Saison wieder am DFB-Pokal teilnehmen dürfen. Im vergangenen Jahr gab es in der 1. Runde eine 0:8-Klatsche bei Finalist RB Leipzig.

Zuvor hatte Teutonia vergeblich nach einem Stadion gesucht, das den Vorgaben (kein Kunstrasen) entspricht. Schlussendlich musste das Duell in Leipzig stattfinden.

Trotz des damaligen Hin und Hers dürften die Hamburger Champions bei der Auslosung am 18. Juni auf ein ähnlich spektakuläres Los hoffen. Bis dahin wird aber erst mal ordentlich gefeiert!