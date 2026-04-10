Stau-Alarm auf der A7: Mega-Baustelle bei Hamburg fordert monatelang Geduld

Thieshope/Hamburg - Auf der A7 südlich von Hamburg beginnen am Montag monatelange Bauarbeiten mit einer einspurigen Verkehrsführung in Richtung der Hansestadt. Zwischen dem Horster Dreieck und der Anschlussstelle Thieshope (Landkreis Harburg) werde die Fahrbahn in Richtung Hannover bis November grundsaniert, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Auf der A7 in Richtung Hamburg werden Autofahrer in den kommenden drei Monaten viel Geduld brauchen. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Der gesamte Verkehr werde auf die Richtungsfahrbahn Flensburg gelegt. Das bedeutet, dass bis Mitte Juli im nördlichen Abschnitt der Baustelle nur zwei statt drei Fahrspuren in Richtung Hannover befahrbar sind, in Richtung Hamburg sogar nur eine.

Der Bauabschnitt ist insgesamt sechs Kilometer lang, im südlichen Bereich sollen in beide Fahrtrichtungen jeweils zwei Spuren zur Verfügung stehen. Diese Verkehrsführung soll von Montag 5 Uhr bis voraussichtlich zum 17. Juli gelten.

Die A7 ist eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Von wie vielen Fahrzeugen sie täglich befahren wird, konnte eine Sprecherin der Autobahn GmbH nicht sagen. Die Bauarbeiten würden leider zu Behinderungen führen. "Das wird nicht lustig", sagte die Sprecherin.